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Облачная погода и до +7 °С ожидаются в Москве 11 ноября

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Облачная погода с прояснениями и до +7 °С ожидаются в Москве 11 ноября.

Об этом информирует Гидрометцентр России.

Так, днём в Москве будет +5...+7 °С, в ночь на 12 ноября — до +2°С.

Кроме того, ожидается южный ветер 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, какие могут быть последствия аномально тёплой осени. Он отметил, что начало метеозимы отодвигается всё дальше и дальше.

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