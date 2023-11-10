Режиссёр Хотиненко поделился воспоминаниями о композиторе Эннио Морриконе

Режиссёр Владимир Хотиненко рассказал о работе с композитором Эннио Морриконе над музыкой к фильму «72 метра».

«Нашему фильму он отдавался по полной. Был абсолютно в материале. Он и оркестр потребовал. Мы хотели везти его в Москву писать, но Эннио отказался и сказал, что будет записывать со своим оркестром. И после того как мы записали музыку, он повёл нас на обед в клуб. Там вся семья его собралась, замечательный итальянский обед был. Мы очень сблизились, сдружились», — заявил Хотиненко в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это был один из последних великих композиторов.

Морриконе скончался в 2020 году в возрасте 91 года. Он автор музыки для более чем 400 фильмов, среди которых «Профессионал» и «Однажды в Америке».

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», режиссёр, генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров принял участие в проекте «Разговоры о важном». Беседа со школьниками была посвящена 115-летию отечественного кинематографа.