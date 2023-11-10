В России учредили Эрмитажную премию
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Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Отличительной особенностью нашего форума, который пройдёт с 16 по 18 ноября, станет учреждение первой Эрмитажной премии, которая теперь ежегодно будет вручаться двум ведущим знаковым деятелям культуры мира — от России и из-за рубежа», — сказала Голикова на пресс-конференции, посвящённой Санкт-Петербургскому международному культурному форуму — Форуму объединённых культур.
Премия получила название «За достижение в области культуры и искусства, сохранение культурного наследия и укрепление международного культурного диалога».
Первыми лауреатами стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа.
Ранее сообщалось, что вход в Эрмитаж сделают бесплатным в дни Международного культурного форума.