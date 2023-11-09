Синоптик Шувалов предупредил о похолодании и снеге в Москве на следующей неделе
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С воскресенья, 12 ноября, в столице начнутся погодные изменения в связи с идущим с Карпат и Балкан циклоном, сообщил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
В городе ожидается понижение давления до 732 мм рт. ст. Также прогнозируются дожди и ветер, а на рубеже 14 и 15 ноября температура воздуха понизится до 0…+4 °С. 15—16 ноября ожидается снег.
В пятницу, 17 ноября, ночью прогнозируется до -5 °С, днём — до -2 °С, заключил Шувалов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что октябрь 2023 года оказался аномально тёплым почти во всех регионах страны.