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Голливудские актёры и студии договорились об окончании забастовки

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Голливудские актёры достигли предварительного соглашения с крупнейшими студиями страны, что означает окончание организованной ими забастовки.

Об этом сообщает Гильдия киноактёров и федерации артистов телевидения и радио США на своём сайте.

«Мы с радостью и гордостью сообщаем вам, что сегодня ваш переговорный комитет по телевидению и театру единогласно проголосовал за одобрение предварительного соглашения с AMPTP (Альянсом продюсеров кино и телевидения)», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что с 00:01 по местному времени 9 ноября забастовка официально завершена, а все места пикетирования закрываются.

В сентябре сообщалось, что Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки.

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