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Директор Малого театра: у Юрия Соломина нарушена работа одной руки

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Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с RT заявила, что у народного артиста СССР, худрука театра Юрия Соломина нарушена работа одной руки.
Директор Малого театра: у Юрия Соломина нарушена работа одной руки
  • РИА Новости

Она назвала домыслами информацию из Telegram-каналов о том, что у худрука якобы парализована левая сторона тела.

«Мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днём лучше, он в палате интенсивной терапии. Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда», — отметила Михайлова.

Ранее внучка Юрия Соломина рассказала RT, что актёра переводят из реанимации в обычную палату.

До этого сообщалось, что Соломин был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали, что он находится в реанимации.

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