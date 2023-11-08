Директор Малого театра: у Юрия Соломина нарушена работа одной руки

Директор Малого театра Тамара Михайлова в беседе с RT заявила, что у народного артиста СССР, худрука театра Юрия Соломина нарушена работа одной руки.

Она назвала домыслами информацию из Telegram-каналов о том, что у худрука якобы парализована левая сторона тела.

«Мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днём лучше, он в палате интенсивной терапии. Сегодня ездили к нему в палату по ряду вопросов — он продолжает работать оттуда», — отметила Михайлова.

Ранее внучка Юрия Соломина рассказала RT, что актёра переводят из реанимации в обычную палату.

До этого сообщалось, что Соломин был госпитализирован. Позднее СМИ сообщали, что он находится в реанимации.