Здание 1956 года в Башкирии признали объектом культурного наследия

Дом 1956 года в городе Черниковка (Башкирия) признали объектом культурного наследия регионального значения.

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башкультнаследие.

Здание построено архитектором Игорем Солодовниковым в стиле неоклассицизм.

Часть дома состоит из пяти этажей, часть имеет четыре этажа. Он украшен витражными оконными проёмами, барельефами, гирляндами, лепниной, полукруглыми балконами.

Теперь работы в границах объекта культурного наследия, а также и с самим домом регулируются в соответствии с действующими нормативами и законом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.



