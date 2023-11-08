Здание 1956 года в Башкирии признали объектом культурного наследия
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башкультнаследие.
Здание построено архитектором Игорем Солодовниковым в стиле неоклассицизм.
Часть дома состоит из пяти этажей, часть имеет четыре этажа. Он украшен витражными оконными проёмами, барельефами, гирляндами, лепниной, полукруглыми балконами.
Теперь работы в границах объекта культурного наследия, а также и с самим домом регулируются в соответствии с действующими нормативами и законом.
Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.