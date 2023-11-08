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Здание 1956 года в Башкирии признали объектом культурного наследия

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Дом 1956 года в городе Черниковка (Башкирия) признали объектом культурного наследия регионального значения.
Здание 1956 года в Башкирии признали объектом культурного наследия
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на Башкультнаследие.

Здание построено архитектором Игорем Солодовниковым в стиле неоклассицизм.

Часть дома состоит из пяти этажей, часть имеет четыре этажа. Он украшен витражными оконными проёмами, барельефами, гирляндами, лепниной, полукруглыми балконами.

Теперь работы в границах объекта культурного наследия, а также и с самим домом регулируются в соответствии с действующими нормативами и законом.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

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