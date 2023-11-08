Собянин: реставрация дома купца Абрикосова XVII века в Москве окончена

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении реставрационных работ в доходном доме купца Абрикосова в Потаповском переулке.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Он назвал московские палаты XVII «уникальными».

«Они пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры», — отметил Собянин.

По его словам, до реставрации здание было в аварийном состоянии. Специалистам удалось восстановить фасады, планировку, интерьеры дореволюционных времён.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.