Собянин: реставрация дома купца Абрикосова XVII века в Москве окончена
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Он назвал московские палаты XVII «уникальными».
«Они пережили несколько перестроек и пожар, но сохранили купеческие интерьеры», — отметил Собянин.
По его словам, до реставрации здание было в аварийном состоянии. Специалистам удалось восстановить фасады, планировку, интерьеры дореволюционных времён.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове отреставрировали Приказную избу XVIII века — объект культурного наследия федерального значения.