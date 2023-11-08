В Самаре отремонтировали интерьер усадьбы врача Греве

В Самаре провели работы по ремонту интерьера в усадьбе врача Леопольда Греве XIX века.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

В ходе работ заменены покрытие полов и стен, обновлены двери, подоконники, внутренние инженерные коммуникации. Также отремонтированы подвал и лестница.

Заказчиком работ выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.