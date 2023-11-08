RT в Telegram
Подпишись

В Самаре отремонтировали интерьер усадьбы врача Греве

Короткая ссылка
В Самаре провели работы по ремонту интерьера в усадьбе врача Леопольда Греве XIX века.
В Самаре отремонтировали интерьер усадьбы врача Греве
  • РИА Новости

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

В ходе работ заменены покрытие полов и стен, обновлены двери, подоконники, внутренние инженерные коммуникации. Также отремонтированы подвал и лестница.

Заказчиком работ выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить