В Самаре отремонтировали интерьер усадьбы врача Греве
- РИА Новости
Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).
В ходе работ заменены покрытие полов и стен, обновлены двери, подоконники, внутренние инженерные коммуникации. Также отремонтированы подвал и лестница.
Заказчиком работ выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.
Ранее НСН сообщала, что в Москве два исторических объекта отреставрируют по городской программе.