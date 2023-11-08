В Челябинской области сообщили о завершении пожароопасного сезона с 10 ноября
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершённым с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов.
Пожароопасный сезон в регионе был объявлен 1 апреля. Подготовка к нему стартовала 27 марта.
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене пожароопасного сезона в регионе с 27 октября 2023 года.