В Челябинской области сообщили о завершении пожароопасного сезона с 10 ноября

Пожароопасный сезон в Челябинской области завершится в пятницу, 10 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор Алексей Текслер.

Об этом информирует URA.RU.

«Пожароопасный сезон 2023 года в лесах Челябинской области считать завершённым с 10 ноября. В связи со снижением среднесуточных температур, отсутствием пожарной опасности в лесах», — говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на портале правых актов.

Пожароопасный сезон в регионе был объявлен 1 апреля. Подготовка к нему стартовала 27 марта.

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление об отмене пожароопасного сезона в регионе с 27 октября 2023 года.