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Глава комиссии СПЧ Мельников предложил захоронить тело Ленина в мавзолее

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Председатель комиссии по гражданскому участию в развитии пенитенциарной системы Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Алексей Мельников предложил захоронить тело Владимира Ленина.

«В годовщину Октябрьской революции считаю уместным поднять вопрос, о котором не единожды говорили архиереи Русской православной церкви, парламентарии из разных фракций и общественники. При всём уважении к нашему советскому прошлому и людям, до сих пор почитающим Владимира Ленина, уверен, что рано или поздно его тело необходимо предать земле», — считает он. Соответствующее заявление Мельников опубликовал в Telegram-канале.

Правозащитник считает, что Ленин «имеет право перестать быть выставленной напоказ мумией и обрести вечный покой».

По мнению главы комиссии СПЧ, в качестве общественного консенсуса захоронить тело вождя Октябрьской революции можно в самом мавзолее, закрыв его частично или полностью для посещений.

«Таким образом и многолетние споры в обществе будут прекращены, и память о прошлом будет сохранена», — полагает Алексей Мельников.

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