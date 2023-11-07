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В 112 московских школах и колледжах дети начали обучение народному творчеству

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В 112 московских школах и колледжах более 11 тыс. детей начали изучать русский фольклор.
В 112 московских школах и колледжах дети начали обучение народному творчеству
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Заместитель мэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что обучение детей организовано по трём направлениям: «Народные инструменты», «Музыкальный фольклор» и «Сольное народное пение».

«Одновременно они знакомятся с культурным наследием страны: сказками, играми, былинами, пословицами, узнают о традиционных ремёслах», — уточнила вице-мэр.

Дети смогут обучиться игре на таких инструментах, как балалайка, гусли, баян и др. Они получат возможность выступать как сольно, так и в составе коллектива.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в рамках нового стандарта предпрофессионального образования более 6 тыс. учеников медицинских классов школ посетят экскурсии в поликлиниках и многопрофильных стационарах для более полного ознакомления с работой врачей.

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