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Ветврач Сиротина: осенью у домашних животных может ухудшиться здоровье

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Ветеринарный врач, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, что у домашнего питомца осенью может снижаться иммунитет, из-за чего есть вероятность обострения хронических заболеваний.
Ветврач Сиротина: осенью у домашних животных может ухудшиться здоровье
  • Gettyimages.ru

В интервью Радио Sputnik она посоветовала внимательнее наблюдать за своим животным, чтобы вовремя выявить признаки плохого самочувствия, следить за тем, какой у него аппетит и качество шерсти.

Также, по её словам, понижение температуры воздуха может спровоцировать у питомца инфекционное заболевание.

«Активизируются возбудители различных инфекций — кокки, стрептококки, которые могут вызывать, например, кашель. Необходимо профилактировать все виды паразитов — и внешних, и внутренних», — отметила Сиротина.

Она посоветовала в случае появления настораживающих симптомов сразу обращаться к ветеринарному врачу.

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