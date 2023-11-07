Ветврач Сиротина: осенью у домашних животных может ухудшиться здоровье
- Gettyimages.ru
В интервью Радио Sputnik она посоветовала внимательнее наблюдать за своим животным, чтобы вовремя выявить признаки плохого самочувствия, следить за тем, какой у него аппетит и качество шерсти.
Также, по её словам, понижение температуры воздуха может спровоцировать у питомца инфекционное заболевание.
«Активизируются возбудители различных инфекций — кокки, стрептококки, которые могут вызывать, например, кашель. Необходимо профилактировать все виды паразитов — и внешних, и внутренних», — отметила Сиротина.
Она посоветовала в случае появления настораживающих симптомов сразу обращаться к ветеринарному врачу.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО рассказал, как воспитывать собаку, переросшую щенячий возраст.