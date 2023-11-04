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Скончалась звезда «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

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В театре «Приют комедианта» сообщили о смерти заслуженной артистки России Галины Мочаловой.

Артистка не дожила до 90-летия всего 16 дней.

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», — говорится в некрологе.

Мочалова запомнилась зрителям больше всего по сериалам «Мажор — 3», «Улицы разбитых фонарей», «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс».

Ранее сообщалось, что российский и советский актёр Валентин Голубенко, исполнивший роли в таких проектах, как «Вам и не снилось», «Гардемарины, вперёд!», «Есенин» и многих других, скончался в возрасте 82 лет.

До этого не стало актёра Михаила Тощева.

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