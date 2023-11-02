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Вильфанд назвал сентябрь 2023 года самым жарким в истории метеонаблюдений

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сентябрь 2023 года стал самым жарким в истории метеонаблюдений.

«В 2023 году сентябрь был самым не просто тёплым, жарким месяцем за весь период наблюдений, и это был просто аномальный месяц, средняя глобальная температура отличалась от нормы невероятно», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

В среду, 1 ноября, Вильфанд отмечал, что в этот день температура воздуха в Москве выросла до +13 °С, побив рекорд 1934 года на полтора градуса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске из-за неблагоприятных метеоусловий ввели режим «чёрного неба».

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