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Лукьяненко рассказал о работе над фильмом о вселенной «Смешариков»

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Писатель Сергей Лукьяненко рассказал, как писал сценарий к фильму «Космическая экскурсия» вселенной «Смешариков». По его словам, это был очень интересный процесс.
Лукьяненко рассказал о работе над фильмом о вселенной «Смешариков»
  • РИА Новости

«Здесь большая заслуга продюсерской команды, потому что она, действительно, очень хорошая и склонна доверять автору сценария. Мне кажется, мы сделали очень интересный проект, который реально будет хорош и надолго», — заявил Лукьяненко в беседе с НСН.

По его словам, это сочетание анимационного и игрового кино и должно получиться и забавно, и со смыслом.

«Аудитория семейная. Фильм будет понятен и молодёжи, и детям дошкольного возраста, и взрослым тоже будет не скучно», — добавил писатель.

Ранее режиссёр, народный артист России Алексей Учитель в беседе с газетой «Известия» рассказал, что съёмки полнометражного художественного фильма о Дмитрии Шостаковиче начнутся в феврале 2024-го и завершатся летом того же года.

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