Фотовыставка «Так рождаются звёзды балета» открылась на Арбате
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Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Экспозиция рассказывает об истории академии, её знаменитых выпускниках и педагогах.
МГАХ считается одной из ведущих балетных школ в мире. Её окончили Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Николай Цискаридзе.
Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в беседе с НСН высказался о спросе на постановку «Щелкунчик».