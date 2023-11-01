Фотовыставка «Так рождаются звёзды балета» открылась на Арбате

Фотовыставка «Так рождаются звёзды балета» проходит с 1 по 30 ноября на Арбате. Она приурочена к 250-летию Московской государственной академии хореографии (МГАХ).

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Экспозиция рассказывает об истории академии, её знаменитых выпускниках и педагогах.

МГАХ считается одной из ведущих балетных школ в мире. Её окончили Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Марис Лиепа, Николай Цискаридзе.

Ранее заслуженный артист России, солист балета Большого театра Геннадий Янин в беседе с НСН высказался о спросе на постановку «Щелкунчик».