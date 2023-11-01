TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировки

Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки запрещёнными веществами.

Об этом TMZ стало известно от правоохранительных органов. Как сообщается на портале, по результатам первичных анализов в крови Перри не были обнаружены следы фентанила или метамфетамина. Более глубокое токсикологическое исследование займёт от четырёх до шести месяцев.

Мэтью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.

Память артиста почтили многие знаменитости, включая его школьного друга Джастина Трюдо и коллег по сериалу «Друзья».

Ранее книга мемуаров Мэттью Перри стала бестселлером в США.