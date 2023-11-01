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TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировки

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Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер не от передозировки запрещёнными веществами.
TMZ: звезда «Друзей» Мэттью Перри скончался не от передозировки
  • AP

Об этом TMZ стало известно от правоохранительных органов. Как сообщается на портале, по результатам первичных анализов в крови Перри не были обнаружены следы фентанила или метамфетамина. Более глубокое токсикологическое исследование займёт от четырёх до шести месяцев.

Мэтью Перри скончался 28 октября в собственном доме в Калифорнии. Ассистент актёра обнаружил его тело в джакузи.

Память артиста почтили многие знаменитости, включая его школьного друга Джастина Трюдо и коллег по сериалу «Друзья».

Ранее книга мемуаров Мэттью Перри стала бестселлером в США.

 

 

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