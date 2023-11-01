Иностранное кино теряет популярность на российском телевидении

Доля иностранного кино на российском телевидении сократилась до 33% (на 9% меньше, чем в 2020—2022 годах). В то же время показ отечественного кино в сетке вещания вырос до 67%.

По данным Mediascope, рейтинг самых востребованных иностранных картин за прошлый сезон возглавил фильм «Красотка» с Джулией Робертс. Также в список вошли две части ленты «Один дома» и «Джуманджи». Среди отечественного кино самыми популярными оказались «Последний богатырь: Посланник Тьмы», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Конёк-Горбунок».

Как передаёт РБК, полного отказа от иностранного кино на российском телевидении не произойдёт.

Ранее сообщалось, что «Иван Васильевич меняет профессию» стал самым популярным фильмом телеэфира в 2022 году.