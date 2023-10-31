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Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве 5 ноября

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в столичном регионе в праздники.
Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в Москве 5 ноября
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что в субботу, 4 ноября, температурный фон окажется выше нормы на 2 — 2,5 градуса.

«Ночные температуры будут около нулевой отметки, от -2 до +2 °С в Москве и Московской области. А днём температура будет повышаться до +3…+8 °С», — отметил эксперт.

По его словам, в воскресенье, 5 ноября, ожидается резкое повышение температуры до +8...+13 °С, что на 7 градусов выше нормы.

«Погода достаточно облачная и дождливая. По расчётам, в понедельник будет ещё более высокая температура — от 10 до 15 °C. Временами небольшой дождь», — добавил он.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», жителям Удмуртии напомнили об опасности выхода на тонкий лёд, который не способен выдержать вес человека.

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