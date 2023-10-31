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В Петербурге откроется фотовыставка, посвящённая жителям блокадного Ленинграда

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В Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 1 ноября 2023 года откроется выставка «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий».
В Петербурге откроется фотовыставка, посвящённая жителям блокадного Ленинграда
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить тёплые чувства друг к другу», — рассказала хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.

Также она отметила, что в музее хранится больше 20 тыс. фотографий. Все снимки поступили от людей, которые часто не имели представления о том, кто на них изображён и кем и когда были сделаны.

«И если вдруг кто-нибудь сможет опознать людей, запечатлённых на них, то, пожалуйста, дайте нам знать об этом. Это бесценная информация и для нас, и для нашего города» — добавила Кекишева.

Экспозиция будет работать до 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве 5—7 ноября музей под открытым небом представит экспозицию на тему войны.

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