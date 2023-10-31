В Петербурге откроется фотовыставка, посвящённая жителям блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда 1 ноября 2023 года откроется выставка «Храни и помни»: Скрытые истории оборотной стороны фотографий».

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.

«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить тёплые чувства друг к другу», — рассказала хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.

Также она отметила, что в музее хранится больше 20 тыс. фотографий. Все снимки поступили от людей, которые часто не имели представления о том, кто на них изображён и кем и когда были сделаны.

«И если вдруг кто-нибудь сможет опознать людей, запечатлённых на них, то, пожалуйста, дайте нам знать об этом. Это бесценная информация и для нас, и для нашего города» — добавила Кекишева.

Экспозиция будет работать до 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Москве 5—7 ноября музей под открытым небом представит экспозицию на тему войны.