В Петербурге откроется фотовыставка, посвящённая жителям блокадного Ленинграда
- Gettyimages.ru
- © JGI/Tom Grill
Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на организаторов.
«Надписи на фотографиях блокадной поры дают нам наглядный урок, что люди, несмотря ни на какие тревожные обстоятельства, в первую очередь стремились сохранить тёплые чувства друг к другу», — рассказала хранитель фотофонда музея Роза Кекишева.
Также она отметила, что в музее хранится больше 20 тыс. фотографий. Все снимки поступили от людей, которые часто не имели представления о том, кто на них изображён и кем и когда были сделаны.
«И если вдруг кто-нибудь сможет опознать людей, запечатлённых на них, то, пожалуйста, дайте нам знать об этом. Это бесценная информация и для нас, и для нашего города» — добавила Кекишева.
Экспозиция будет работать до 25 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Москве 5—7 ноября музей под открытым небом представит экспозицию на тему войны.