Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано у побережья Чили

У берегов Чили зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки произошли в 69 км от города Вальенар на глубине 30 км.

29 октября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Вануату, а днём ранее — землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Соломоновых Островах.