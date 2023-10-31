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Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано у побережья Чили

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У берегов Чили зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,6, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение магнитудой 6,6 зарегистрировано у побережья Чили
  • Gettyimages.ru

Подземные толчки произошли в 69 км от города Вальенар на глубине 30 км.

29 октября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у берегов Вануату, а днём ранее — землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Соломоновых Островах.

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