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Собянин: более 80 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на участие в конкурсе «Московская реставрация» поступило более 80 заявок.
Собянин: более 80 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»

Мероприятие проводят уже в 13-й раз, уточнил мэр в своём Telegram-канале, информирует телеканал «360».

В этом году в перечень претендентов на участие вошли Театр эстрады, Хлебозавод №5 с открывшимся центром конструктивизма «Зотов», павильон №51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, дом Пантелеева на Земляном Валу и Козина палата — детский приют Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».

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