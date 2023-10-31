Собянин: более 80 заявок поступило на конкурс «Московская реставрация»
Мероприятие проводят уже в 13-й раз, уточнил мэр в своём Telegram-канале, информирует телеканал «360».
В этом году в перечень претендентов на участие вошли Театр эстрады, Хлебозавод №5 с открывшимся центром конструктивизма «Зотов», павильон №51 «Мясная промышленность» на ВДНХ, дом Пантелеева на Земляном Валу и Козина палата — детский приют Ансамбля Рогожской старообрядческой общины.
Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».