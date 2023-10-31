В Москве 1 ноября пройдут ежегодные XXVI Елисаветинско-Сергиевские чтения

В Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 1 ноября пройдут ежегодные XXVI Елисаветинско-Сергиевские чтения «Профессиональное образование под покровительством императорского дома Романовых в XIX — начале XX века». Они состоятся в день 159-й годовщины со дня рождения великой княгини Елизаветы Фёдоровны.

Перед началом конференции участники чтений почтут память святой преподобномученицы молитвой в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители милосердия.

Всероссийская научная конференция приурочена к Году педагога и наставника, 155-летию со дня рождения императора Николая II и 105-летию со дня гибели святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.

Организаторами конференции при поддержке правительства Москвы являются Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институт всеобщей истории РАН.

Участниками чтений станут ведущие специалисты — историки, архивисты, краеведы — из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды.

На конференции будут представлены доклады о покровительстве представителей императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям: техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.

Такие чтения в Москве традиционно проходят в местах, связанных с государственным и общественным служением, благотворительной и просветительской деятельностью великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы в 1891—1904 годах, и его супруги, а также великой княгини Елизаветы Фёдоровны.