В Москве 1 ноября пройдут ежегодные XXVI Елисаветинско-Сергиевские чтения
Перед началом конференции участники чтений почтут память святой преподобномученицы молитвой в Покровском соборе Марфо-Мариинской обители милосердия.
Всероссийская научная конференция приурочена к Году педагога и наставника, 155-летию со дня рождения императора Николая II и 105-летию со дня гибели святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны.
Организаторами конференции при поддержке правительства Москвы являются Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и Институт всеобщей истории РАН.
Участниками чтений станут ведущие специалисты — историки, архивисты, краеведы — из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Екатеринбурга, Вологды.
На конференции будут представлены доклады о покровительстве представителей императорского дома Романовых средним и высшим профессиональным учебным учреждениям: техническим, военным, морским, юридическим, медицинским, коммерческим, художественным, музыкальным, педагогическим.
Такие чтения в Москве традиционно проходят в местах, связанных с государственным и общественным служением, благотворительной и просветительской деятельностью великого князя Сергея Александровича, генерал-губернатора Москвы в 1891—1904 годах, и его супруги, а также великой княгини Елизаветы Фёдоровны.