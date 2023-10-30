В Москве открылся первый роботизированный архивный комплекс

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, в Новой Москве в октябре состоялось открытие первого в России роботизированного архивного комплекса.

В церемонии открытия приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов, пишет сайт kp.ru.

Проект реализован за счёт Адресной инвестиционной программы (АИП). По ней город выделил участок в 9,9 га в Вороновском поселении, на 64-м км Варшавского шоссе, уточнил Ефимов.

По его словам, масштабное хранилище вместимостью до 100 млн единиц хранения смогло принять огромное количество документов, освободив места в иных городских учреждениях.

«Сейчас уникальный объект введён в эксплуатацию. В нём создано почти 400 рабочих мест», — подчеркнул вице-мэр.

Ранее газета «Дни.ру» со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что инвесторы построят в столице 56 социальных объектов по городской программе.