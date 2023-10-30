Синоптик Шепоренко: в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков в выходные
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«За воскресенье, 29 октября, и утро понедельника, 30 октября, в Екатеринбурге выпало 30% месячной нормы осадков. Снежный покров сходить не будет, только будет подтаивать при грядущих оттепелях», — уточнила синоптик в беседе с URA.RU.
По её словам, высота снежного покрова достигла 17 см.
При этом Шепоренко отметила, что в некоторых районах Свердловской области снег ещё не выпадал, а в некоторых выпал, но ещё будет сходить.
Ранее врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с телеканалом «360» заявил, что для здорового человека магнитные бури практически незаметны, но людям с хроническими заболеваниями лучше поберечь себя.