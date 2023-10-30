В Нижнем Новгороде состоится фестиваль к 150-летию Рахманинова

В Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки с 31 октября по 11 декабря 2023 года пройдёт фестиваль, приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова.

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Об этом сообщает ИА «Время Н». В мероприятии примут участие более 30 солистов и крупные студенческие коллективы Нижегородской консерватории. В программе фестиваля — камерная музыка, интерпретации сочинений инструментами народного оркестра, фортепианные опусы, а также музыка современников Рахманинова — Н.К. Метнера, А.Н. Скрябина и других. Ранее сообщалось, что фестиваль «Дягилев+» пройдёт в Перми 24—27 декабря.