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В Нижнем Новгороде состоится фестиваль к 150-летию Рахманинова

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В Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки с 31 октября по 11 декабря 2023 года пройдёт фестиваль, приуроченный к 150-летию Сергея Рахманинова.
В Нижнем Новгороде состоится фестиваль к 150-летию Рахманинова
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В мероприятии примут участие более 30 солистов и крупные студенческие коллективы Нижегородской консерватории.

В программе фестиваля — камерная музыка, интерпретации сочинений инструментами народного оркестра, фортепианные опусы, а также музыка современников Рахманинова — Н.К. Метнера, А.Н. Скрябина и других.

Ранее сообщалось, что фестиваль «Дягилев+» пройдёт в Перми 24—27 декабря.

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