В Нижнем Новгороде состоится фестиваль к 150-летию Рахманинова
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
В мероприятии примут участие более 30 солистов и крупные студенческие коллективы Нижегородской консерватории.
В программе фестиваля — камерная музыка, интерпретации сочинений инструментами народного оркестра, фортепианные опусы, а также музыка современников Рахманинова — Н.К. Метнера, А.Н. Скрябина и других.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Дягилев+» пройдёт в Перми 24—27 декабря.