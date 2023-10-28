Выручка московских анимационных студий превысила 57 млрд рублей за три года
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, на данный момент в городе зарегистрировано более 75% анимационных студий России. За три года их выручка превысила 57 млрд рублей.
Кроме того, в 2021 году студии «Союзмультфильм» присвоили статус технопарка. Такой же статус получил телецентр «Останкино», на базе которого работает около 40 компаний-резидентов.
Ранее сообщалось, что семейная картина «Чебурашка» была признана лучшим полнометражным фильмом на «ТЭФИ-Kids».