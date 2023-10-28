Выручка московских анимационных студий превысила 57 млрд рублей за три года

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке, которую город оказывает столичным мультипликаторам. По его словам, анимация — одно из главных направлений развития креативной индустрии Москвы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, на данный момент в городе зарегистрировано более 75% анимационных студий России. За три года их выручка превысила 57 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году студии «Союзмультфильм» присвоили статус технопарка. Такой же статус получил телецентр «Останкино», на базе которого работает около 40 компаний-резидентов.

Ранее сообщалось, что семейная картина «Чебурашка» была признана лучшим полнометражным фильмом на «ТЭФИ-Kids».