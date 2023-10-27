Жителей Челябинской и Курганской областей призвали отказаться от поездок в выходные

Жителям Челябинской и Курганской областей в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовали отказаться от поездок в выходные дни, 28 и 29 октября.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ФКУ УПРДОР «Южный Урал».

Как заявили в учреждении, временное ограничение движения может быть введено на федеральных трассах регионов.

По прогнозу синоптиков, в предстоящие два дня ожидаются снег и ледяной дождь, перепады температуры +3...-5 °С, гололёд, ветер до 20 м/с.

Ранее метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ближайшие выходные в Челябинске вновь ожидается снегопад.