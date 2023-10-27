В сети вышел трейлер сериала «Время «Спартака»

В интернете появился трейлер документального сериала «Время «Спартака» об известном футбольном клубе.

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

«Время «Спартака» — это два года производства, тысячи отсмотренных архивных материалов, авторские игровые вставки, деликатно встроенные между современностью и хроникой, уникальное для жанра использование компьютерной графики. Всё вместе это создаёт масштабное и захватывающее кино о самой легендарной российской футбольной команде в истории, рассказывая о которой невозможно не оглядываться на эпоху потрясений и турбулентности 1990-х. Хотя проект о мире спорта, он не только для болельщиков: он про силу духа, сопротивление вызовам времени, дружбу на века и надежду на фоне хаоса», — приводит слова креативного продюсера проекта Майи Кузиной пресс-служба платформы.

В съёмках ленты приняли участие более 30 звёзд отечественного футбола — Олег Романцев, Андрей Тихонов, Владимир Бесчастных, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Станислав Черчесов, а также известные спортивные комментаторы страны.

Ранее на «Кинопоиске» стартовал показ драматического сериала «Цикады».