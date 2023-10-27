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Синоптик Шувалов: ледяные дожди и метели пройдут в средней полосе на выходных

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в выходные дни, 28 и 29 октября, в регионах средней полосы европейской части России, в Поволжье и на Урале ожидаются ледяные дожди, мокрый снег, метели и усиление ветра.
Синоптик Шувалов: ледяные дожди и метели пройдут в средней полосе на выходных
  • Gettyimages.ru
  • © Creative Touch Imaging Ltd. / NurPhoto

Непогоду в регионы принесёт циклон из Италии, сообщил специалист в беседе с URA.RU.

В субботу циклон затронет Тулу, Арзамас и Поволжье, Воронежскую, Липецкую области, Курск, Белгород. Там ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15—20 м/с. Наряду с этим прогнозируется рекордно низкое давление — до 720—725 мм ртутного столба.

В Самарской, Саратовской областях, Пензе и Ульяновске с субботы на воскресенье возможен ледяной дождь, в Кировской области, Татарстане и Удмуртии — снегопады. Также велика вероятность ледяных дождей, отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что в следующие вторник и среду, 31 октября и 1 ноября, в Москву и Московскую область придёт небольшое потепление.

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