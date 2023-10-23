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В Оренбуржье разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею Пушкина

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Экспертная группа Центра развития туризма Оренбургской области, Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея совместно с экспертным сообществом проводят апробацию нового туристического маршрута «По следам Пугачёвского бунта».
В Оренбуржье разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею Пушкина
  • РИА Новости

Маршрут создаётся в целях развития внутреннего туризма, сохранения и популяризации культурного и исторического наследия региона и к 225-летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина, который будет отмечаться в 2024 году, передаёт RIA56.

Маршрут пройдёт через бывшие крепости — современные населённые пункты Татищево, Нижнеозёрное, Илек, где разворачивались события крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва и которые посещал Пушкин для написания повести «Капитанская дочка».

Следующий пункт — Дом-музей казачьего быта в селе Кардаилово, где представлены предметы быта и обихода оренбургских казаков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве провели бесплатные экскурсии в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории» в честь Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.

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