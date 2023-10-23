В Оренбуржье разрабатывают новый туристический маршрут к юбилею Пушкина
- РИА Новости
Маршрут создаётся в целях развития внутреннего туризма, сохранения и популяризации культурного и исторического наследия региона и к 225-летнему юбилею со дня рождения А.С. Пушкина, который будет отмечаться в 2024 году, передаёт RIA56.
Маршрут пройдёт через бывшие крепости — современные населённые пункты Татищево, Нижнеозёрное, Илек, где разворачивались события крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва и которые посещал Пушкин для написания повести «Капитанская дочка».
Следующий пункт — Дом-музей казачьего быта в селе Кардаилово, где представлены предметы быта и обихода оренбургских казаков.
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