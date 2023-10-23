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Синоптик Шувалов спрогнозировал приход зимы в Москву в ближайшие дни

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Метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни. По его словам, понедельник, 23 октября, станет последним тёплым днём в октябре.
Синоптик Шувалов спрогнозировал приход зимы в Москву в ближайшие дни
  • РИА Новости

«На этой неделе в столицу нагрянет зима. Сначала — с морозами, а под конец недели — со снегопадами. Начиная со вторника, ветер сменится на северный — северо-западный, и температура воздуха будет держаться на уровне  0...+5 °С», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, в среду в столицу вернутся ночные заморозки — в Москве — до -2 °С, по области — до -5 °С.

«Днём температура большую часть дня будет держаться на уровне около 0 °С. В четверг ожидается примерно такая же погода», — добавил Шувалов.

Как отметил эксперт, в пятницу в столичном регионе начнётся снегопад.

«И в субботу высота снежного покрова в столице может достигнуть 10 см», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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