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В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история»

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В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история», посвящённая различным уголкам страны.
В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история»
  • РИА Новости

«Сегодня мы открыли наше большое выставочное пространство, и первой экспозицией, которая тут появилась, стала выставка, одноимённая с нашим парком. В неё вошли экспонаты Всероссийского фестиваля авторской фотографии, организованного Фондом гуманитарных проектов и Российским военно-историческим обществом. Фестиваль весной прошёл в Москве, в выставочном зале Союза художников», — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история» Андрей Маслов.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» открылся в городе Мелитополе Запорожской области в сентябре.

Комплекс представляет из себя интерактивную музейную экспозицию, рассказывающую историю России, Мелитополя и Новороссии с древних времён до новейшего периода.

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