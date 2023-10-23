В Мелитополе открылась выставка «Россия — моя история», посвящённая различным уголкам страны.

«Сегодня мы открыли наше большое выставочное пространство, и первой экспозицией, которая тут появилась, стала выставка, одноимённая с нашим парком. В неё вошли экспонаты Всероссийского фестиваля авторской фотографии, организованного Фондом гуманитарных проектов и Российским военно-историческим обществом. Фестиваль весной прошёл в Москве, в выставочном зале Союза художников», — рассказал директор исторического парка «Россия — моя история» Андрей Маслов.

Мультимедийный исторический парк «Россия — моя история» открылся в городе Мелитополе Запорожской области в сентябре.

Комплекс представляет из себя интерактивную музейную экспозицию, рассказывающую историю России, Мелитополя и Новороссии с древних времён до новейшего периода.