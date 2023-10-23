В Петербурге вручили Царскосельскую художественную премию

В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов Царскосельской художественной премии.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея-заповедника «Царское село».

Премии удостоены писатель Яков Гордин, актёр Вениамин Смехов, кинорежиссёр Андрей Смирнов и музыковед Сати Спивакова.

Также награждены писатели Михаиль Кельмович и Елена Павликова, художник Владимир Духовлинов и музыкант Алексей Гориболь.

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