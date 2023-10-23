Узнать больше

В Петербурге вручили Царскосельскую художественную премию

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения лауреатов Царскосельской художественной премии.
В Петербурге вручили Царскосельскую художественную премию
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Государственного музея-заповедника «Царское село».

Премии удостоены писатель Яков Гордин, актёр Вениамин Смехов, кинорежиссёр Андрей Смирнов и музыковед Сати Спивакова.

Также награждены писатели Михаиль Кельмович и Елена Павликова, художник Владимир Духовлинов и музыкант Алексей Гориболь.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить