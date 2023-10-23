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В Московском Кремле открылась выставка, посвящённая Оружейной палате

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В Музее Московского Кремля открылась выставка «Легенды Кремля: русский романтизм и Оружейная палата».
В Московском Кремле открылась выставка, посвящённая Оружейной палате
  • Gettyimages.ru

В центре внимания — Оружейная палата, получившая статус музея в 1806 году, рассказал в беседе с «Российской газетой» куратор выставки Фёдор Панфилов.

«До указа Александра I она была закрытым царским древлехранилищем», — отметил эксперт.

Выставка отсылает к эпохе романтизма и рассказывает, как легенда и предания открывают многослойность истории.

«Мы показываем подлинные вещи с потрясающей историей. Легенды вокруг этих вещей становятся частью их жизни в новейшее время. Это хороший способ почувствовать многослойность истории», — добавил Панфилов.

Ранее ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с НСН рассказал подробности о выставке в честь 80-летия учреждения, которая проходит с 14 октября в Новом Манеже.

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