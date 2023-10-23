Синоптик Колесов спрогнозировал относительно тёплое начало недели в Петербурге

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что начало недели в городе будет относительно тёплым. Ожидается +3...+5 °С.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Также прогнозируется облачная погода, ночью — не ниже 0 °С.

Во второй половине недели ожидается антициклон. Ночью — -1...-3 °С, днём — +1...+3 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.