Победитель шоу «Голос. Уже не дети» Вероника Сыромля рассказала о дальнейших планах

Победитель шоу «Голос. Уже не дети» на Первом канале Вероника Сыромля поделилась своими ощущениями от итогов проекта.

«Я невероятно счастлива, что участвовала в таком замечательном проекте. Для меня это что-то новое. Благодаря Егору Криду и его команде открыла себя совершенно с неожиданной стороны, я благодарю всех зрителей, которые голосовали за меня», — цитирует певицу сайт kp.ru.

По её словам, она испытывает радость и счастье.

Как отметила Сыромля, дальше ей хочется выступать.

«Сейчас я учусь в институте. Планов много, обо всём рассказывать не буду — сами всё увидите. Хочется творить, создавать музыку и двигаться дальше», — добавила она.

Ранее генеральный продюсер аудиосервиса «Звук» Сергей Балдин в беседе с НСН заявил, что интерес россиян к отечественной музыке заметно вырос.