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Вильфанд: зима наступила на 50% территории России

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Научный руководитель Гидрометцентра России, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд рассказал о регионах, в которых уже наступила зима.
Вильфанд: зима наступила на 50% территории России
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  • © TatyanaMishchenko

«Можно сказать, что 50% территории России уже покрыто снегом. Дальний Восток на 90%. Кольский полуостров почти весь покрыт снегом, до 10 см высотой. Признаки зимы есть. И это всё уже не растает. То есть на азиатскую часть страны пришла зима», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, примерно половина территории средней Сибири тоже покрыта снегом.

«Небольшой, невысокий, от 1 до 6 см, снег выпал на европейской территории страны — Архангельская область, Ненецкий автономный округ, северо-восток Приволжского федерального округа, Ямал», — перечислил Вильфанд.

Как отметил эксперт, на северо-востоке Коми в выходные возможны сильный снег и метель при ветре до 22 м/с.

«Хотя нужно сказать, что на азиатской части страны очень тёплая погода. Но тёплая именно по-якутски, по-чукотски, по-таймырски», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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