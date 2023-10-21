Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево. В главном доме укрепили фундамент и стены, а также восстановили исторические цвета кирпичных боковых пристроек и центральной части фасада.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Также специалисты отреставрировали отделку парадной лестницы, сохранившийся лепной декор, мраморные скульптуры тритонов.

«Специалисты трудятся над исторической отделкой стен и потолков, реставрируют печи и камины, вернут утраченную лепнину, а в Голубой гостиной — живопись. В оранжерее восстановили фундамент, стены и кровлю, цветовое решение фасада», — заявил мэр.

Кроме того, идут работы по восстановлению сада.

Ранее НСН сообщала, что на Доме геологов в Москве отреставрируют скульптурную композицию «Наука и труд».