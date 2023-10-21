В ИД «Аргументы и Факты» вручили награды победителям конкурса плакатов

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов конкурса плакатов в рамках проекта «Война и мир языком плаката», организованного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив издательским домом «Аргументы и Факты» и Государственным историческим музеем.

Призы вручались в номинациях «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!» и «Будущее Донбасса».

В состав жюри вошли главный художник редакции «АиФ» Андрей Дорофеев, член творческого союза «Союз фотохудожников ДНР» и замдиректора музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина и др.

Также проведено народное голосование.

«Идею использования визуального ряда нам подсказала Мария Захарова. Затем идею поддержали профильные подразделения дирекции и подали её на грант», — заявил главный редактор издательского дома Михаил Чкаников.

По его словам, конкурс носит межрегиональный характер, но в планах — вывести его на федеральный уровень.