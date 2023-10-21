В ИД «Аргументы и Факты» вручили награды победителям конкурса плакатов
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Призы вручались в номинациях «Своих не бросаем», «Я еду на Донбасс», «Культурный фронт», «Мы вместе!» и «Будущее Донбасса».
В состав жюри вошли главный художник редакции «АиФ» Андрей Дорофеев, член творческого союза «Союз фотохудожников ДНР» и замдиректора музея «Арт-Донбасс» Елена Гусакова, член учебно-методического объединения в системе высшего профессионального образования ДНР Юлия Трошкина и др.
Также проведено народное голосование.
«Идею использования визуального ряда нам подсказала Мария Захарова. Затем идею поддержали профильные подразделения дирекции и подали её на грант», — заявил главный редактор издательского дома Михаил Чкаников.
По его словам, конкурс носит межрегиональный характер, но в планах — вывести его на федеральный уровень.