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Метровагон «Номерной» вошёл в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы

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Вагон типа 81-717, также известный как «Номерной», вошёл в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы. Его установили на подземном уровне гаража Константина Мельникова.
Метровагон «Номерной» вошёл в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы
  • © mos.ru

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.

Метровагон разработан Мытищинским машиностроительным заводом. Первых пассажиров такие вагоны перевезли в 1977 году. Эта серия стала самым массовым и известным видом подвижного состава метро России и Восточной Европы.

Постоянная экспозиция Музея транспорта откроется в конце следующего года.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мотовоз станет экспонатом Музея транспорта Москвы.

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