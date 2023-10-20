Метровагон «Номерной» вошёл в постоянную экспозицию Музея транспорта Москвы
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Об этом сообщает НТВ со ссылкой на Telegram-канал столичного Дептранса.
Метровагон разработан Мытищинским машиностроительным заводом. Первых пассажиров такие вагоны перевезли в 1977 году. Эта серия стала самым массовым и известным видом подвижного состава метро России и Восточной Европы.
Постоянная экспозиция Музея транспорта откроется в конце следующего года.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что мотовоз станет экспонатом Музея транспорта Москвы.