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В Тобольске отреставрируют старинную водонапорную башню

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В Тобольске началась реставрация старинной водонапорной башни, которая включена в реестр объектов культурного наследия.
В Тобольске отреставрируют старинную водонапорную башню
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на мэрию.

«Реконструкция проходит в рамках программы «Тобольск настоящий», которая была принята в прошлом году и рассчитана до 2030 года», — заявили в мэрии.

Там отметили, что программа призвана решить текущие задачи социокультурной сферы и городской среды, а также заложить основы для становления Тобольска как крупного центра туризма.

Также стало известно, что в 2024 году по программе капремонта в Удмуртии работы пройдут в 197 многоквартирных домах, передаёт izhlife.ru. Общая стоимость оценивается в 634 млн рублей.

Как отметила глава Фонда капремонта Удмуртии Диана Новомейская, самый популярный вид работ — ремонт кровли.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии дачу ижевского фабриканта-оружейника Ивана Петрова на Воложке внесли в госреестр объектов культурного наследия.

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