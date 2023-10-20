Гастроли театра из Мариуполя пройдут в Нижнем Новгороде

Гастроли Мариупольского республиканского академического русского драматического театра пройдут в Нижегородском государственном театре юного зрителя 23 октября.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Зрителям покажут два спектакля — детскую музыкальную сказку по пьесе Владимира Орлова «Золотой цыплёнок» и постановку по одноактным пьесам Антона Чехова «Водевили».

Коллектив Мариупольского русского драматического театра уже посетил Киров и Чебоксары. Также в рамках гастрольного тура намечены показы в Муроме, Ярославле, Старой Руссе и Выборге.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.