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Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и солнечную погоду в Москве

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в столичном регионе ожидается морозная и солнечная погода.
Синоптик Шувалов спрогнозировал морозную и солнечную погоду в Москве
  • Gettyimages.ru

«В ночь на субботу небо начнёт чиститься, и уже с утра проглянет солнце. Но нужно учитывать, что ветер у нас северо-восточный, немного поддавливает антициклон с севера, давление растёт. И если в ночь на субботу будет ещё тепло, то в ночь на воскресенье у нас небо будет в основном ясное, поэтому будут морозы», — сказал он в беседе с «Радио 1».

В Москве ожидается -2...-3 °С, по Московской области — до -5...-6 °С.

Как отметил Шувалов, солнце в столичном регионе прогнозируется и с утра в воскресенье, 22 октября, но во второй половине дня небо снова затянет тучами, а в ночь на понедельник начнётся дождь.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в Центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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