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Кинолог Голубев призвал отказаться от физической силы при наказании собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что при воспитании собаки важно отказаться от применения физической силы и работать с психологией питомца.
Кинолог Голубев призвал отказаться от физической силы при наказании собаки
  • Gettyimages.ru

«Конечно, наказание — это не самый эффективный инструмент, который помогает обучать собаку, неправильное наказание будет иметь много последствий. Важно отметить, что под наказанием не имеется в виду применение физической силы», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, это демонстрация такого поведения, которое даёт понять животному, что его действиями недовольны.

Рекомендуется выражать недовольство непосредственно в момент нарушения правил. Лучшим же способом считается обучение собаки таким образом, чтобы она не проявляла нежелательное поведение.

Ранее Владимир Голубев в беседе с газетой «Известия» рассказал, как понять, что у собаки болит голова.

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