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Синоптик Аухадеев предупредил об усилении ветра и осадках в Казани на неделе

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Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Тимур Аухадеев рассказал о похолодании и ухудшении погодных условий в Казани.
Синоптик Аухадеев предупредил об усилении ветра и осадках в Казани на неделе
  • РИА Новости

«Сейчас на нас оказывает влияние циклон, его фронты обеспечивают нам высокую вероятность осадков и усиление ветра. Такой режим погоды сохранится до конца текущей недели», — отметил эксперт в беседе с inkazan.ru.

Согласно прогнозу, 19 октября в городе ожидаются дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от 0 до +3 °С, днём — +5…+10 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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