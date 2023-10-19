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Умер главный актёр из юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков 

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Умер актёр Сергей Гладков, который исполнил ряд главных ролей в эпизодах юмористической программы «Каламбур».
Умер главный актёр из юмористической программы «Каламбур» Сергей Гладков 
  • РИА Новости

Сообщение о смерти Гладкова появилось в группе «Каламбура» в соцсетях.

В нём говорится, что прощание с актёром состоится 21 октября в Одессе.

Также о его смерти сообщило одесское издание «Думская». По данным издания, в последние годы Гладков тяжело болел.

Гладкову было 60 лет. Он также был одним из создателей и сценаристов «Каламбура».

Ранее актёр Берт Янг, исполнивший роль Поли Пеннино, друга и шурина боксёра Рокки Бальбоа в серии фильмов «Рокки», скончался в возрасте 83 лет.

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