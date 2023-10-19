Узнать больше

Народный артист Уваров: Театр оперы и балета в Севастополе откроется в 2025 году

Короткая ссылка
Замдиректора Театра оперы и балета в Севастополе, экс-премьер ГАБТа народный артист России Андрей Уваров рассказал, что здание театра планируют ввести в эксплуатацию не позднее декабря 2025 года.
Народный артист Уваров: Театр оперы и балета в Севастополе откроется в 2025 году
  • Gettyimages.ru

«Думаю, не позднее декабря 2025 года откроемся, мы все надеемся на это… Реализация зависит от строителей, закупщиков оборудования, поставщиков, от того, как все эти логистические цепочки будут выстроены», — рассказал артист в своём эксклюзивном интервью газете «Известия».

Театр является частью севастопольского культурно-образовательного кластера. Его общая площадь — 62,5 тыс. кв. м, из них порядка 42 тыс. кв. м — театральный блок, остальное — комплекс культурного досуга, который будет использоваться в том числе для проведения разных мероприятий.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить