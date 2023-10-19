Народный артист Уваров: Театр оперы и балета в Севастополе откроется в 2025 году
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«Думаю, не позднее декабря 2025 года откроемся, мы все надеемся на это… Реализация зависит от строителей, закупщиков оборудования, поставщиков, от того, как все эти логистические цепочки будут выстроены», — рассказал артист в своём эксклюзивном интервью газете «Известия».
Театр является частью севастопольского культурно-образовательного кластера. Его общая площадь — 62,5 тыс. кв. м, из них порядка 42 тыс. кв. м — театральный блок, остальное — комплекс культурного досуга, который будет использоваться в том числе для проведения разных мероприятий.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.