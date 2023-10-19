Народный артист Уваров: Театр оперы и балета в Севастополе откроется в 2025 году

Замдиректора Театра оперы и балета в Севастополе, экс-премьер ГАБТа народный артист России Андрей Уваров рассказал, что здание театра планируют ввести в эксплуатацию не позднее декабря 2025 года.

«Думаю, не позднее декабря 2025 года откроемся, мы все надеемся на это… Реализация зависит от строителей, закупщиков оборудования, поставщиков, от того, как все эти логистические цепочки будут выстроены», — рассказал артист в своём эксклюзивном интервью газете «Известия».

Театр является частью севастопольского культурно-образовательного кластера. Его общая площадь — 62,5 тыс. кв. м, из них порядка 42 тыс. кв. м — театральный блок, остальное — комплекс культурного досуга, который будет использоваться в том числе для проведения разных мероприятий.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал о больших гастролях в Китай, которые состоятся в 2024 году.