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Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве к выходным

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Москве в предстоящие выходные, 21 и 22 октября, температура воздуха может опуститься до -6 °С.
Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве к выходным
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Уже с четверга, 19 октября, в столице стоит ожидать первый снег с дождём. А в ночь на пятницу, 20 октября, в городе похолодает до -2…+3 °С, поделился специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«На выходные придётся резкое похолодание, когда столбики термометров покажут -6…+1 °С», — отметил синоптик.

Также в столице прогнозируется усиление ветра до 5—10 м/с, а в некоторые дни — до 12—13 м/с. Такие погодные условия продолжатся вплоть до понедельника, 23 октября, подытожил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.

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