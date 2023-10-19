Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве к выходным

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в Москве в предстоящие выходные, 21 и 22 октября, температура воздуха может опуститься до -6 °С.

Уже с четверга, 19 октября, в столице стоит ожидать первый снег с дождём. А в ночь на пятницу, 20 октября, в городе похолодает до -2…+3 °С, поделился специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

«На выходные придётся резкое похолодание, когда столбики термометров покажут -6…+1 °С», — отметил синоптик.

Также в столице прогнозируется усиление ветра до 5—10 м/с, а в некоторые дни — до 12—13 м/с. Такие погодные условия продолжатся вплоть до понедельника, 23 октября, подытожил Ильин.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал о погоде в центральной части России во второй половине октября. Согласно прогнозу, в регионе ожидаются заморозки и дожди со снегом.